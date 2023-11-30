قوات الاحتلال تطلق النار بكثافة تجاه الأراضي الزراعية شرق خانيونس – موقع قناة المنار – لبنان
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November 30 2023 - 10:08

قوات الاحتلال تطلق النار بكثافة تجاه الأراضي الزراعية شرق خانيونس

منذ 2 ساعة 30 November، 2023
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