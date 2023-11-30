إعلام العدو : مقتل مستوطنة وإصابة 8 بينهم 5 بجراح خطيرة و3 بجراح متوسطة في عملية إطلاق نار بالقدس – موقع قناة المنار – لبنان
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November 30 2023 - 08:38

إعلام العدو : مقتل مستوطنة وإصابة 8 بينهم 5 بجراح خطيرة و3 بجراح متوسطة في عملية إطلاق نار بالقدس

منذ 10 mins 30 November، 2023
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