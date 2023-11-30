حماس: تم الاتفاق على تمديد الهدنة ليوم سابع وهو اليوم الخميس – موقع قناة المنار – لبنان
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November 30 2023 - 07:06

حماس: تم الاتفاق على تمديد الهدنة ليوم سابع وهو اليوم الخميس

منذ 13 mins 30 November، 2023
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