جيش العدو: استمرار اتفاق الهدنة في غزة على ضوء استمرار المفاوضات حول الافراج عن “المحتجزين”  – موقع قناة المنار – لبنان
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November 30 2023 - 07:06

جيش العدو: استمرار اتفاق الهدنة في غزة على ضوء استمرار المفاوضات حول الافراج عن “المحتجزين” 

منذ 14 mins 30 November، 2023
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