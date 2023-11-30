‫اعلام العدو : “الجيش الاسرائيلي” يعلن استمرار اتفاق الهدنة  ‫في غزة على ضوء استمرار المفاوضات حول الافراج عن المحتجزين  – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
November 30 2023 - 07:06

‫اعلام العدو : “الجيش الاسرائيلي” يعلن استمرار اتفاق الهدنة  ‫في غزة على ضوء استمرار المفاوضات حول الافراج عن المحتجزين 

منذ 18 mins 30 November، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة