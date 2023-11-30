استمرار الاشتباكات المسلحة خلال اقتحام قوات الاحتلال لمدينة ومخيم طولكرم المستمر منذ أكثر من 5 ساعات – موقع قناة المنار – لبنان
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November 30 2023 - 07:06

استمرار الاشتباكات المسلحة خلال اقتحام قوات الاحتلال لمدينة ومخيم طولكرم المستمر منذ أكثر من 5 ساعات

منذ 60 mins 30 November، 2023
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