ساعة واحدة تفصل عن انتهاء موعد الهدنة في قطاع غزة ولا تقدم بشأن تجديدها حتى الآن – موقع قناة المنار – لبنان
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November 30 2023 - 07:06

ساعة واحدة تفصل عن انتهاء موعد الهدنة في قطاع غزة ولا تقدم بشأن تجديدها حتى الآن

منذ 1 ساعة 30 November، 2023
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