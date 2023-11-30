حماس: رفض الاحتلال جاء رغم تأكيدنا عبر الوسطاء أن هذا العدد هو كل ما توصلت له الحركة من المحتجزين من نفس الفئة – موقع قناة المنار – لبنان
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November 30 2023 - 07:06

حماس: رفض الاحتلال جاء رغم تأكيدنا عبر الوسطاء أن هذا العدد هو كل ما توصلت له الحركة من المحتجزين من نفس الفئة

منذ 1 ساعة 30 November، 2023
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