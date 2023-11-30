تواصل الاشتباكات المسلحة في مخيم طولكرم – موقع قناة المنار – لبنان
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November 30 2023 - 05:34
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تواصل الاشتباكات المسلحة في مخيم طولكرم
منذ 41 mins
30 November، 2023
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ذات صلة
تجدد الاشتباكات المسلحة واستهداف قوات الاحتلال بالعبوات المتفجرة في مخيم طولكرم
كتائب القسام تطلب من قواتها العاملة البقاء على جاهزية قتالية عالية في الساعات الأخيرة من التهدئة تحسبًا لتجدد القتال في حال عدم تجديدها والبقاء على ذلك ما لم يصدر بيان رسمي يؤكد تمديد التهدئة
ساعتان تفصلان عن انتهاء موعد الهدنة في قطاع غزة ولا تقدم بشأن تجديدها حتى الآن
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