بريطانيا تعلن إرسال سفينة تابعة للبحرية الملكية للمساهمة في تعزيز الأمن في الخليج والمحيط الهندي – موقع قناة المنار – لبنان
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November 30 2023 - 05:34

بريطانيا تعلن إرسال سفينة تابعة للبحرية الملكية للمساهمة في تعزيز الأمن في الخليج والمحيط الهندي

منذ 47 mins 30 November، 2023
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