‫إعلام العدو : مجلس الحرب أنهى جلسته في ساعة متأخرة دون إي  ‫قرار بخصوص تمديد الهدنة  – موقع قناة المنار – لبنان
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November 30 2023 - 05:34

‫إعلام العدو : مجلس الحرب أنهى جلسته في ساعة متأخرة دون إي  ‫قرار بخصوص تمديد الهدنة 

منذ 1 ساعة 30 November، 2023
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