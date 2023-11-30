أسيرات محررات: تم نزع الحجاب عن الأسيرات المختطفات من قطاع غزة وتقييد أقدامهن وأيديهن وتعصيب أعينهن وإلباسهن ملابس أسرى الحرب – موقع قناة المنار – لبنان
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November 30 2023 - 05:34

أسيرات محررات: تم نزع الحجاب عن الأسيرات المختطفات من قطاع غزة وتقييد أقدامهن وأيديهن وتعصيب أعينهن وإلباسهن ملابس أسرى الحرب

منذ 2 ساعة 30 November، 2023
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