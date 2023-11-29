بالفيديو | انطلاق تبادل الدفعة السادسة.. حماس تسلّم الأسرى واستعدادات في سجن عوفر لاطلاق الفلسطينيين

انطلقت عملية تبادل الدفعة السادسة من الأسرى بين المقاومة الفلسطينية، ولاحتلال الإسرائيل،مساء الأربعاء، ضمن اتفاق الهدنة الإنسانية، الذي بدأ صباح الجمعة الماضية.

وسلّمت حركة حماس الدفعة السادسة من الأسرى للصليب الأحمر الدولي، في قطاع غزّة وسط حضور جماهيري، وقد شوهدت سيارات الصليب الأحمر، تعبر معبر رفح الحدودي باتجاه مصر، حيث يتم تسليمهم الى سلطات العدو، ليتم نقلهم الى الداخل المحتل.

وذكرت تقارير إعلامية أنّ الدفعة السادسة من الأسرى الإسرائيليين تضم 5 أطفال و7 نساء، بينهن اثنتان تحملان الجنسية الروسية.

وفي السياق، أعلنت حركة حماس، مساء الأربعاء، إطلاق سراح امرأتين روسيتين من بين الذين تحتجزهم في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر المنصرم.

وقالت حماس في بيان إن الإفراج عن الروسيتين يأتي من خارج اتفاق الهدن، مشيرة الى أنّ الأمر بأتي “استجابة لجهود الرئيس الروسي فلاديمير بوتين”.

وفي المقابل، نشرت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطينيين أسماء 30 أسيرا فلسطينيا، هم 15 امرأة و15 طفلا.

وبدأت الاستعدادات أمام سجن “عوفر” الإسرائيلي غرب رام الله للإفراج عن الأسرى الفلسطينيين. وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن الأسرى الفلسطينيين وصلوا من سجون عدة داخل كيان الاحتلال، إلى سجن عوفر، تمهيدا لإطلاق سراحهم.

المصدر: وكالات فلسطينية