‫الناطق باسم أنصار الله محمد عبد السلام: اليمن حريص على  ‫الأمن البحري وسلامة الممرات والعملية الأخيرة محصورة بسفن الصهاينة – موقع قناة المنار – لبنان
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November 29 2023 - 18:34

‫الناطق باسم أنصار الله محمد عبد السلام: اليمن حريص على  ‫الأمن البحري وسلامة الممرات والعملية الأخيرة محصورة بسفن الصهاينة

منذ 3 ساعة 29 November، 2023
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