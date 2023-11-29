‫سرايا القدس- كتيبة جنين: مجاهدونا خاضوا بقوة واقتدار عملية ‫تصدّ ومواجهة استمرت لساعات طويلة وكبدوا الاحتلال خسائر كبيرة – موقع قناة المنار – لبنان
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November 29 2023 - 15:14

‫سرايا القدس- كتيبة جنين: مجاهدونا خاضوا بقوة واقتدار عملية ‫تصدّ ومواجهة استمرت لساعات طويلة وكبدوا الاحتلال خسائر كبيرة

منذ 31 mins 29 November، 2023
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