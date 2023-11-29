‫حماس: نشيد بأبطال شعبنا في مخيم جنين الذين تصدوا بكل ‫قوة وبسالة لاقتحامات العدو وإرهابه وندعو جماهيرنا الثائرين وكتائب المقاومة في ‫الضفة الى تصعيد كل أشكال المقاومة ضد الاحتلال والمستوطنين – موقع قناة المنار – لبنان
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November 29 2023 - 15:14

‫حماس: نشيد بأبطال شعبنا في مخيم جنين الذين تصدوا بكل ‫قوة وبسالة لاقتحامات العدو وإرهابه وندعو جماهيرنا الثائرين وكتائب المقاومة في ‫الضفة الى تصعيد كل أشكال المقاومة ضد الاحتلال والمستوطنين

منذ 32 mins 29 November، 2023
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