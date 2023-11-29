برنامج الأغذية العالمي: المساعدات التي تمكنا من إدخالها الى غزة كانت غير كافية على الإطلاق لمعالجة مستوى الجوع – موقع قناة المنار – لبنان
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November 29 2023 - 09:48

برنامج الأغذية العالمي: المساعدات التي تمكنا من إدخالها الى غزة كانت غير كافية على الإطلاق لمعالجة مستوى الجوع

منذ 15 mins 29 November، 2023
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