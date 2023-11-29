إصابتان إحداهما خطيرة جراء إطلاق النار من آليات الاحتلال تجاه المواطنين في بيت حانون شمال شرق قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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November 29 2023 - 09:48

إصابتان إحداهما خطيرة جراء إطلاق النار من آليات الاحتلال تجاه المواطنين في بيت حانون شمال شرق قطاع غزة

منذ 33 mins 29 November، 2023
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