قوات الاحتلال تقتحم المنطقة الشرقية في مدينة نابلس – موقع قناة المنار – لبنان
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November 29 2023 - 05:38

قوات الاحتلال تقتحم المنطقة الشرقية في مدينة نابلس

منذ 3 ساعة 29 November، 2023
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