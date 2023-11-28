أسامة حمدان: سيظل موقفنا ثابتا في رفض كل المخططات الرامية لفرض أجندات مشبوهة خارج إرادة شعبنا ونحذر من التعاطي معها – موقع قناة المنار – لبنان
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November 28 2023 - 21:12

أسامة حمدان: سيظل موقفنا ثابتا في رفض كل المخططات الرامية لفرض أجندات مشبوهة خارج إرادة شعبنا ونحذر من التعاطي معها

منذ 1 ساعة 28 November، 2023
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