أسامة حمدان: تقرير هيومن رايتس ووتش بشأن المستشفى المعمداني يروج لرواية الاحتلال ونطالب بلجنة تحقيق دولية في تلك الجريمة – موقع قناة المنار – لبنان
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November 28 2023 - 21:12

أسامة حمدان: تقرير هيومن رايتس ووتش بشأن المستشفى المعمداني يروج لرواية الاحتلال ونطالب بلجنة تحقيق دولية في تلك الجريمة

منذ 1 ساعة 28 November، 2023
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