حمدان: خسائر العدو ستتعاظم بالأيام المقبلة وتهديده باستئناف الحرب فارغ وهو للاستهلاك الداخلي – موقع قناة المنار – لبنان
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November 28 2023 - 21:12

حمدان: خسائر العدو ستتعاظم بالأيام المقبلة وتهديده باستئناف الحرب فارغ وهو للاستهلاك الداخلي

منذ 2 ساعة 28 November، 2023
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