جيش العدو: قواتنا تعرضت لتفجير 3 عبوات ناسفة شمال قطاع غزة ما أدى إلى إصابة عدد من الجنود – موقع قناة المنار – لبنان
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November 28 2023 - 16:38

جيش العدو: قواتنا تعرضت لتفجير 3 عبوات ناسفة شمال قطاع غزة ما أدى إلى إصابة عدد من الجنود

منذ 59 mins 28 November، 2023
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