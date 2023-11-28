يديعوت أحرونوت: بعد الفشل الاستخباري في 7 أكتوبر سيخلع رئيس ‫الاستخبارات “الاسرائيلية” بزته العسكرية بعد انتهاء الحرب – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
November 28 2023 - 16:38

يديعوت أحرونوت: بعد الفشل الاستخباري في 7 أكتوبر سيخلع رئيس ‫الاستخبارات “الاسرائيلية” بزته العسكرية بعد انتهاء الحرب

منذ 1 ساعة 28 November، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة