بيان مشترك للفصائل الفلسطينية: نتابع انتهاكات الاحتلال للهدنة المؤقتة وندعو لإلزامه بوقفها – موقع قناة المنار – لبنان
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November 28 2023 - 11:50

بيان مشترك للفصائل الفلسطينية: نتابع انتهاكات الاحتلال للهدنة المؤقتة وندعو لإلزامه بوقفها

منذ 54 mins 28 November، 2023
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