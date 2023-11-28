‫الأونروا: هناك مليون و100 ألف نازح في قطاع غزة واكتظاظ غير ‫مسبوق في مراكز الايواء – موقع قناة المنار – لبنان
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November 28 2023 - 11:50

‫الأونروا: هناك مليون و100 ألف نازح في قطاع غزة واكتظاظ غير ‫مسبوق في مراكز الايواء

منذ 55 mins 28 November، 2023
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