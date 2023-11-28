الأونروا: عدم توفير مياه نظيفة في القطاع يمكن أن يؤدي إلى ‫انتشار الأمراض لا سيما الكوليرا – موقع قناة المنار – لبنان
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November 28 2023 - 11:50

الأونروا: عدم توفير مياه نظيفة في القطاع يمكن أن يؤدي إلى ‫انتشار الأمراض لا سيما الكوليرا

منذ 55 mins 28 November، 2023
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