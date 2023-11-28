صحيفة هآرتس: الجيش الاسرائيلي يعترف بإصابة 1000 ضابط وجندي ‫من قواته منذ بداية الحرب على قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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November 28 2023 - 10:14

صحيفة هآرتس: الجيش الاسرائيلي يعترف بإصابة 1000 ضابط وجندي ‫من قواته منذ بداية الحرب على قطاع غزة

منذ 1 ساعة 28 November، 2023
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