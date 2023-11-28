العدو الاسرائيلي أفرج عن 33 أسيرا فلسطينيا في الدفعة الرابعة لصفقة التبادل

أفرجت سلطات العدو الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء عن 33 أسيرا فلسطينيا بينهم 3 سيدات و30 طفلا، من معتقل “عوفر” العسكري الصهيوني المقام على أراضي بلدة بيتونيا غرب رام الله بالضفة الغربية المحتلة، ومن معتقل “المسكوبية” في القدس المحتلة، ضمن الدفعة الرابعة من “صفقة التبادل”.

ونقلت حافلة ومركبات تابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر عددا من الاسرى المفرج عنهم، من سجن “عوفر” العسكري” إلى رام الله، في حين تم الإفراج عن المعتقلين المقدسيين من “المسكوبية”، حيث كانت عائلاتهم باستقبالهم.

وفي وقت سابق من مساء الإثنين، اقتحمت شرطة العدو منازل ذوي عدد من الأسرى المقدسيين قبيل الإفراج عنهم، وحذرتهم من إقامة أي مظاهر احتفال أو تجمعات.

وكانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير قد أعلنا في بيان مشترك قائمة أسماء الدفعة الرابعة من الأسرى الأطفال والأسيرات الذين تم الإفراج عنهم الاثنين ضمن بنود اتفاق “الهدنة الإنسانية” وتضم 3 سيدات، و30 طفلا، كالتالي:

المعتقلات: ياسمين تيسير عبد الرحمن شعبان/ جنين، نفوذ جاد عارف حماد/ القدس، عطاف يوسف محمد جرادات/ جنين

المعتقلون الأطفال: آدم عبودة حسن غيث/ القدس، صلاح الدين محمد صلاح هدرة/ القدس، عمر إبراهيم عمر أبو ميالة/ القدس، محمد مهند محمد أبو حمص/ القدس، منتصر محمود حاتم الشوشة / بيت لحم، عبد العزيز عصام محمد أبو سمرة / الضفة، يوسف عبد الله عودة الخطيب/ رام الله والبيرة، أحمد بشار جمعة أبو عليا/ رام الله والبيرة، نديم محمد حسين أبو عرة/ طوباس، عبد العزيز أحمد شاهر معطان/ رام الله والبيرة، علاء محمد رشدي معطان/ رام الله والبيرة، محمد سامح جودت سليمان/ رام الله والبيرة، عبد الله أكرم محمد اخليل/ الخليل، جواد توفيق يوسف كميل/ جنين، خليل فراس خليل هيكل/ القدس، خالد أبو عصب/ القدس، محمد غازي مرشد محمد غازي سلهب/ الخليل، أحمد نزيه ديب أبو عادي/ رام الله والبيرة، أيهم محمود موسى نخلة/ رام الله والبيرة، صلاح عمران محمد صلاح/ بيت لحم، دجانة محمود موسى عطون/ القدس، يزن حسام علي أبو قبيطة/ الخليل، حمزه صالح محمد داود/ قلقيلية، قسم خالد محمود العلامي/ الخليل، يحيى نصر الله مصطفى عصيدة/ نابلس، محمد غازي محمد نزال/ جنين، ينال هيثم أمين دار صالح/ رام الله والبيرة، مشعل نمر نايف بني جابر/ نابلس، يزن أيمن عبد الفتي بني جابر/ نابلس ومحمد هاني راتب هيموني/ القدس.

المصدر: فلسطين اليوم