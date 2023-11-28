قوات الاحتلال تعتقل الأسير المحرر أنس عودة بعد مداهمة منزله ببلدة حوارة جنوب نابلس – موقع قناة المنار – لبنان
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November 28 2023 - 06:54

قوات الاحتلال تعتقل الأسير المحرر أنس عودة بعد مداهمة منزله ببلدة حوارة جنوب نابلس

منذ 60 mins 28 November، 2023
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