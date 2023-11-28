استشهاد الشاب مالك البرغوثي متأثرا بجروح أصيب بها برصاص الاحتلال في قرية كفر عين غرب رام الله – موقع قناة المنار – لبنان
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November 28 2023 - 06:54

استشهاد الشاب مالك البرغوثي متأثرا بجروح أصيب بها برصاص الاحتلال في قرية كفر عين غرب رام الله

منذ 1 ساعة 28 November، 2023
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