قوات الاحتلال تعتقل والدة الأسيرين مهند وراني قوار زينب السجدي والشاب محمد شريعة بعد اقتحام منزليهما في مخيم الدهيشة ببيت لحم – موقع قناة المنار – لبنان
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November 28 2023 - 06:54

قوات الاحتلال تعتقل والدة الأسيرين مهند وراني قوار زينب السجدي والشاب محمد شريعة بعد اقتحام منزليهما في مخيم الدهيشة ببيت لحم

منذ 1 ساعة 28 November، 2023
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