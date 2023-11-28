قوات الاحتلال تقتحم مخيم الدهيشة في بيت لحم – موقع قناة المنار – لبنان
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November 28 2023 - 05:08

قوات الاحتلال تقتحم مخيم الدهيشة في بيت لحم

منذ 2 ساعة 28 November، 2023
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