قوات الاحتلال تقتحم بلدة بيت فوريك شرق نابلس – موقع قناة المنار – لبنان
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November 28 2023 - 03:20

قوات الاحتلال تقتحم بلدة بيت فوريك شرق نابلس

منذ 5 mins 28 November، 2023
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