إصابتان برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم ديرعمار غربي رام الله – موقع قناة المنار – لبنان
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November 28 2023 - 03:20

إصابتان برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم ديرعمار غربي رام الله

منذ 9 mins 28 November، 2023
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