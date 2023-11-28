‫سلطات الاحتلال الصهيوني تفرج عن 30 طفلا و3 اسيرات فلسطينيات  ‫ضمن الدفعة الرابعة من عملية التبادل  – موقع قناة المنار – لبنان
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November 28 2023 - 03:20

‫سلطات الاحتلال الصهيوني تفرج عن 30 طفلا و3 اسيرات فلسطينيات  ‫ضمن الدفعة الرابعة من عملية التبادل 

منذ 1 ساعة 28 November، 2023
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