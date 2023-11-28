قوات الاحتلال تطلق قنابل الغاز بكثافة بعد اقتحام بلدة بيتونيا من معسكر “عوفر” غرب رام الله وهو المكان الذي سيتم الإفراج عن قافلة الأسرى منه – موقع قناة المنار – لبنان
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November 28 2023 - 01:26

قوات الاحتلال تطلق قنابل الغاز بكثافة بعد اقتحام بلدة بيتونيا من معسكر “عوفر” غرب رام الله وهو المكان الذي سيتم الإفراج عن قافلة الأسرى منه

منذ 2 ساعة 27 November، 2023
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