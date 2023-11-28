مندوبة قطر في جلسة مغلقة لمجلس الأمن بشأن الأوضاع بغزة: نأمل أن تكون الهدنة نقطة انطلاق للتوصل إلى اتفاق شامل – موقع قناة المنار – لبنان
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November 28 2023 - 01:26

مندوبة قطر في جلسة مغلقة لمجلس الأمن بشأن الأوضاع بغزة: نأمل أن تكون الهدنة نقطة انطلاق للتوصل إلى اتفاق شامل

منذ 2 ساعة 27 November، 2023
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