قوات الاحتلال تقتحم مدينة قلقيلية بالضفة الغربية – موقع قناة المنار – لبنان
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November 28 2023 - 01:26

قوات الاحتلال تقتحم مدينة قلقيلية بالضفة الغربية

منذ 2 ساعة 27 November، 2023
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