القيادي في حماس خليل الحية: آلية الهدنة ستستمر خلال اليومين المقبلين بتسليم 10 إسرائيليين مقابل 30 فلسطينيا – موقع قناة المنار – لبنان
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November 27 2023 - 23:30

القيادي في حماس خليل الحية: آلية الهدنة ستستمر خلال اليومين المقبلين بتسليم 10 إسرائيليين مقابل 30 فلسطينيا

منذ 48 mins 27 November، 2023
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