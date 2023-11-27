السيد صفي الدين: هناك اعداد غفيرة وممتدة على مستوى الاجيال والذي يجمع هذه الاجيال هي فكرة التعبئة – موقع قناة المنار – لبنان
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November 27 2023 - 23:30

السيد صفي الدين: هناك اعداد غفيرة وممتدة على مستوى الاجيال والذي يجمع هذه الاجيال هي فكرة التعبئة

منذ 2 ساعة 27 November، 2023
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