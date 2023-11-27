السيد صفي الدين: ساحات العمل التعبوي مفتوحة وتقبل الجميع وتعطي فرصا للجيمع للمشاركة والتعبير عن الذات والانتماء والحب لهذه المسيرة والتطلع نحو المستقبل – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
November 27 2023 - 23:30

السيد صفي الدين: ساحات العمل التعبوي مفتوحة وتقبل الجميع وتعطي فرصا للجيمع للمشاركة والتعبير عن الذات والانتماء والحب لهذه المسيرة والتطلع نحو المستقبل

منذ 2 ساعة 27 November، 2023
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة