السيد صفي الدين: عدد كبير من شهدائنا ومجاهدينا ومقاتلينا واطبائنا ومهندسينا والعاملين في الحقل الاجتماعي والانشطة الثقافية والاعلامية والتربوية ومختلف الساحات هم من التعبئة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
November 27 2023 - 23:30

السيد صفي الدين: عدد كبير من شهدائنا ومجاهدينا ومقاتلينا واطبائنا ومهندسينا والعاملين في الحقل الاجتماعي والانشطة الثقافية والاعلامية والتربوية ومختلف الساحات هم من التعبئة

منذ 2 ساعة 27 November، 2023
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة