السيد هاشم صفي الدين: المواصفات المعروفة على مستوى التعبئة الايمان بالله والرسول وولاية اهل البيت وولاية الفقيه والايمان بالاسلام الحياتي العملي الذي يساعد الناس في شؤون حياتهم والايمان بالمقاومة والثورة ومساعدة المستضعفين والوقوف بوجه الطغاة والظالمين – موقع قناة المنار – لبنان
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November 27 2023 - 23:28

السيد هاشم صفي الدين: المواصفات المعروفة على مستوى التعبئة الايمان بالله والرسول وولاية اهل البيت وولاية الفقيه والايمان بالاسلام الحياتي العملي الذي يساعد الناس في شؤون حياتهم والايمان بالمقاومة والثورة ومساعدة المستضعفين والوقوف بوجه الطغاة والظالمين

منذ 2 ساعة 27 November، 2023
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