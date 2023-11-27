رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين للمنار لمناسبة يوم التعبئة: فكرة التعبئة من ابداعات الامام الخميني التي تجاوب على ابعاد عديدة على مستوى الحكم الاسلامي وحماية النظام الاسلامي ومشاركة الناس في حمل الهم الديني والشعبي والحياتي والسياسي – موقع قناة المنار – لبنان
رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين للمنار لمناسبة يوم التعبئة: فكرة التعبئة من ابداعات الامام الخميني التي تجاوب على ابعاد عديدة على مستوى الحكم الاسلامي وحماية النظام الاسلامي ومشاركة الناس في حمل الهم الديني والشعبي والحياتي والسياسي