رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين للمنار لمناسبة يوم التعبئة: فكرة التعبئة من ابداعات الامام الخميني التي تجاوب على ابعاد عديدة على مستوى الحكم الاسلامي وحماية النظام الاسلامي ومشاركة الناس في حمل الهم الديني والشعبي والحياتي والسياسي – موقع قناة المنار – لبنان
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November 27 2023 - 21:22

رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين للمنار لمناسبة يوم التعبئة: فكرة التعبئة من ابداعات الامام الخميني التي تجاوب على ابعاد عديدة على مستوى الحكم الاسلامي وحماية النظام الاسلامي ومشاركة الناس في حمل الهم الديني والشعبي والحياتي والسياسي

منذ 26 mins 27 November، 2023
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