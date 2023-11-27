يديعوت أحرونوت العبرية عن رئيس المجلس الإقليمي المسمى “ماطيه اشر” في الشمال: يبدو أن وزير الحرب نسي إزالة الغطاء عن عدسات المنظار حتى تكلم عن إنجازات ضد حزب الله – موقع قناة المنار – لبنان
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November 27 2023 - 19:08

يديعوت أحرونوت العبرية عن رئيس المجلس الإقليمي المسمى “ماطيه اشر” في الشمال: يبدو أن وزير الحرب نسي إزالة الغطاء عن عدسات المنظار حتى تكلم عن إنجازات ضد حزب الله

منذ 29 mins 27 November، 2023
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