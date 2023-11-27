حركة المقاومة الإسلامية حماس تعلن انه تم الاتفاق مع قطر ومصر على تمديد الهدنة الإنسانية المؤقتة ليومين إضافيين بنفس شروط الهدنة السابقة – موقع قناة المنار – لبنان
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November 27 2023 - 19:08

حركة المقاومة الإسلامية حماس تعلن انه تم الاتفاق مع قطر ومصر على تمديد الهدنة الإنسانية المؤقتة ليومين إضافيين بنفس شروط الهدنة السابقة

منذ 39 mins 27 November، 2023
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