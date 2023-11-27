هيئة شؤون الأسرى: الاحتلال اعتقل 3260 مواطنا من الضفة الغربية منذ بدء العدوان على غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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November 27 2023 - 16:42

هيئة شؤون الأسرى: الاحتلال اعتقل 3260 مواطنا من الضفة الغربية منذ بدء العدوان على غزة

منذ 2 ساعة 27 November، 2023
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