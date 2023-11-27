عناوين وأسرار الصحف اللبنانية الإثنين 27-11-2023

عناوين الصحف:

صحيفة الأخبار

ـ صمود الهدنة: اليد العليا للمقاومة

ـ قيادة الجيش: القرار مؤجّل

ـ تبادل الأسرى: الإعلام الغربي يواصل سقوطه الأخلاقي

ـ الغزيّون على أنقاض منازلهم: «والله ما بنطلع»

صحيفة البناء

ـ أنصار الله يواصلون تحدي الردع الأميركي في البحر الأحمر والممرات المائية

ـ استئناف الهدنة بعد تعثر يومها الثاني كشف رجحان كفة ميزان القوة للمقاومة

ـ تجديد الهدنة والتبادل على الطاولة.. وفق صيغة يوم لكل 10 و3 مقابل 1

صحيفة الجمهورية

ـ لودريان غداً في لبنان

ـ بايدن يأمل في تمديد الهدنة

ـ زيارة لودريان… إختراق أم فشل جديد؟

ـ التهرّب الضريبي نموذج…أدنى من مرتبة «دولة»

ـ التسويات بحاجة لمزيد من النار

ـ لماذا القرار1559 خارج التداول؟

صحيفة اللواء

ـ مهمة لودريان الرئاسية تبدأ من بوابة غزة إلى جبهة الجنوب

ـ الراعي يصعّد ضد التعطيل.. وخروقات معادية لمنع عودة الأهالي

ـ تمديد الهدنة يفضح المناورات الإسرائيلية ويكشف هول الدمار في القطاع

ـ الاحتلال ينتقم من الضفة.. وقوة حماس تطغى لدى إطلاق الأسرى وسط غزة

صحيفة الديار

ـ تكثيف الجهود الدوليّة لتمديد الهدنة في غزة

ـ العدو الإسرائيلي يُصعّد في الضفة الغربيّة… والحوثيّون يحتجزون ناقلة نفط يملكها «إسرائيلي»

ـ لودريان في لبنان ماذا في جَعبته؟ الآفاق مفتوحة على كلّ الاحتمالات الرئاسيّة

صحيفة النهار

ـ ثالث تبادل للأسرى بين “حماس” وإسرائيل وضغوط لتمديد الهدنة

ـ “حماس” تؤيد تمديد الهدنة ليومين أو أربعة

ـ سقوط 7 فلسطينيين في اقتحامات إسرائيلية بالضفة الغربية

ـ مهمة لودريان: تحريك رئاسي استعدادًا لمفاوضات

ـ مسلحون احتجزوا ناقلة كيماويات مرتبطة بإسرائيل في خليج عدن

الأسرار

صحيفة البناء

ـ كواليس

تساءل مسؤول خليجيّ عن المهمة التي جاءت لأجلها الأساطيل الأميركية، ولماذا نشرت المدمّرات في الخليج. وإذا كان الهدف هو ردع من يدخل على خط حرب غزة، فالذي فعله أنصار الله واضح ومعلن بصفته مساندة للمقاومة في غزة ومستمراً حتى وقف إطلاق نار شامل وليس هدنة وهو يتحدّى الأميركيين علناً في نقطة طالما كانت عنوان الاستراتيجيات الأميركية وهي ضمان حرية الملاحة الدولية وتدفق الطاقة في الممرات المائية. فهل يجب الوثوق بالكلام الأميركيّ عن حماية الحلفاء بعد ذلك؟

ـ خفايا

قال مصدر دبلوماسي إن نجاح الهدنة وتمديدها والسير بتبادل الأسرى وفق شروط القسام يعني انتصاراً للمقاومة في غزة، وقد تحقق دون أن يوظف حزب الله كامل فائض قوته إلا في الردع، يعني أن هذا الاستخدام لم يكن حاجة بخلاف الدعوات المعاكسة ويعني أن المقاومة في لبنان كانت أبعد نظراً من الذين زايدوا عليها بدعوات الحرب الشاملة، متسائلاً ماذا لو كان حزب الله قد استجاب والقصف على تل أبيب يقابله القصف على بيروت وجاءت الهدنة ولكونها جاءت بدونه يعني أنها لم تكن لتأتي بفضله؟

صحيفة الجمهورية

ـ تؤكد مصادر متطابقة عن تقارب كبير في وجهات النظر بين مرجعيتين دينيتين التقيا أخيراً.

ـ كشف دبلوماسي أوروبي أن ثلاث دول تلعب أدواراً رئيسية في إنجاز ملف إنساني- أمني معقّد نتيجة الحرب الدائرة.

ـ يُستبعد إنتخاب رئيس للجمهورية بين جولة عسكرية وأخرى، والملف مُرحّل برمته الى ما بعد الحرب.

صحيفة اللواء

ـ همس

تجري إتصالات بين قيادات المعارضة لتصليب موقفها في الإنتخابات الرئاسية بعد فترة من التباعد فيما بينها نتيجة التباينات حول إعتماد مرشح واحد بعد خروج جهاد أزعور من حلبة السباق الرئاسي!

ـ غمز

تبين وجود أربعة تقارير من هيئة الشراء وديوان المحاسبة تنقض المزايدة الأخيرة لتلزيم خدمات البريد لشركة «ليبان بوست»، ومع ذلك يصر وزير الإتصالات على توقيع العقد مع الشركة الحالية رغم ما يتضمنه من شوائب!

ـ لغز

تعمّد مرجع نيابي عدم الاستعجال ببت مسألة تأجيل البحث بمشروع قانون تسريح قائد الجيش بإنتظار الحصول على أوسع تأييد ممكن لهذا القانون!

صحيفة النهار

ـ لا مؤشرات إيجابية في الاستحقاق الرئاسي وملف قائد الجيش

فيما يتردد أن حظوظ قائد الجيش الرئاسية تتقدم هذه الأيام مع عودة الموفد الفرنسي ومحاولته إعطاء دفع للاستحقاق يقول مطلع على أجواء “حزب الله” إن لا مؤشرات إيجابية حتى الساعة في ما خص الرئاسة وليس ملف قائد الجيش تحديداً.

ـ مهمة السفير البابوي السابق في منطقة جزين

لفتت خليّة الأزمة التي يواكبها رئيس تجمّع ماروني بالتنسيق مع السفارة البابوية لدعم أبناء الشريط الحدودي من مسيحيين وسواهم، الأمر الذي يُذكّر بمهمة السفير البابوي السابق بابلو بوانتي في منطقة جزين.

ـ استمرار الخلاف داخل بيت سياسي

يستمر الخلاف داخل بيت سياسي في ظل اتهام يستهدف وزيراً سابقاً بأنه يحرك هذا الخلاف عبر أحد معاونيه.

ـ زعيم سياسي لا يزال متشائم من حرب غزة وتداعياتها على لبنان

ما زال زعيم سياسي على موقفه من التشاؤم حيال حرب غزة وتداعياتها على لبنان، ويردّد أن الأزمة طويلة، وإقحامه في الحرب مسألة واردة في أيّ توقيت.

المصدر: صحف