أ ف ب عن شركة “امبري” للأمن البحري: اعتراض ناقلة نفط تابعة  ‫لشركة مرتبطة بـ”إسرائيل” قبالة سواحل اليمن  – موقع قناة المنار – لبنان
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November 26 2023 - 18:38

أ ف ب عن شركة “امبري” للأمن البحري: اعتراض ناقلة نفط تابعة  ‫لشركة مرتبطة بـ”إسرائيل” قبالة سواحل اليمن 

منذ 3 ساعة 26 November، 2023
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